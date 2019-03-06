تعرف على سعر تذكرة حفل ماجدة الرومي في التجمع الخامس الجمعة القادمة

تستعد الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي لإحياء حفلا غنائيا، في "كايرو فيستيفال سيتي مول" في التجمع الخامس. يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 5 أبريل، في المسرح المفتوح الجديد بكايرو فيستيفال سيتي مول. وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 4 فئات: الفئة الفضية الأولى بقيمة 1000جنيه. Advertisements الفئة الفضية الثانية بقيمة 1500 جنيه. الفئة الذهبية بقيمة 2000جنيه. فئة البلاتينيوم 3000جنيه.

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