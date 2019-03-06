نشر الفنان أحمد شامي، صورة جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علق "شامي" على الصورة قائلًا:"حفلة واما ٢٠٠٥..حاجة كده آخر شياكة..ثانية واحدة قبل ما تتريق تعالي نفتكر شكلك في ٢٠٠٥ ". قبل ما تتريق تعالي نفتكر شكلك في ٢٠٠٥ ". ويذكر أن آخر أعمال "شامي" مسلسل "بيت السلايف"، وشاركه العمل عدد من الفنانين، وأبرزهم" بوسي، منة فضالي، أحمد صلاح حسني، طارق صبري". المسلسل من إخراج: محمد عبدالخالق، وتأليف: عادل توفيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحمد شامي يستعيد ذكريات فريق واما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.