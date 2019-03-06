بالفيديو.. وائل كفوري يتخطى الـ300 ألف مشاهدة بـ"ولاد الحرام"

تخطت أغنية ولاد الحرام للفنان وائل كفوري، حاجز الـ300 ألف مشاهدة، وذلك بعد يوم طرحها على

قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات: منير بوعساف، لحن وتوزيع: ملحم ابوشديد.

يذكر أن آخر إصدارات كفوري الغنائية كانت "أخدت القرار" التي طرحها العام الماضي، كلمات: منير ابوعساف، ألحان:ملحم ابوشديد.