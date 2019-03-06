شاهدوا.. تامر حسني مبهور بطفلة تغني “عيش بشوقك”

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 مارس 2019 03:53 مساءً -

تامر حسني Advertisements لم يستطع الفنان المصري تامر حسني مقاومة طفلة صغيرة وهي تغني أغنيته الشهيرة “عيش بشوقك” فقرر أن يشاركها مع جمهوره. نشر تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع Instagram مقطع فيديو للطفلة الصغيرة وهي تغني أغنيته الشهيرة “عيش بشوقك” ليعبر لجمهوره عن مدى إعجابه بها. وعلق تامر حسني: “يا قلبي يا ناس. ربنا يحميك أنت وأهلك وكل أطفالنا يا رب”.

من ناحية أخرى، احتفل تامر حسني وزينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد مع فريق عمل فيلم “نصب تذكاري” ببدء التصوير، الذي من المقرر أن ينطلق أول يوم تصوير له الأسبوع المقبل.

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