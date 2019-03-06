كيف سيظهر رامز جلال في برنامج مقالب جديد لـ “رمضان “2019!

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كتب امير فتحي في الأربعاء 6 مارس 2019 03:53 مساءً -
رامز جلال
يواصل رامز جلال مقالبه في النجوم كعادته كل عام، إذ جهز خلال الفترة الماضية مع فريق متخصص فكرة برنامج مقالب جديد ليعرض في رمضان 2019.
و سوف يسافر رامز جلال خلال الساعات المقبلة إلى لندن لكي يبدأ تصوير برنامجه هناك، وسيظهر في شكل جديد New Look إذ صبغ شعره باللون الأبيض وأطلق لحية خفية.
كان رامز جلال قدم في رمضان الماضي برنامج المقالب “رامز تحت الصفر”، ولم يتم الكشف عن اسم برنامج المقالب الجديد الذي سيقدمه في رمضان المقبل.
ومن ناحية أخرى ينتظر رامز جلال عرض فيلمه “سبع البرمبة” في دور السينما، وتدور أحداث الفيلم حول زوجة تقوم بدورها جميلة عوض تفقد ثقتها في زوجها مما يسبب لها أزمة نفسية في حياتها، ويحاول الزوج ويقوم به رامز جلال اكتساب ثقتها من جديد من خلال اختلاق مواقف ليظهر فيها بطل ولكنه يفشل فيها مما يزيد من أزمتها النفسية.
وفي نهاية الأحداث يقع حادث حقيقي غير مدبر كعادته، يستلزم من الزوج أن يدافع عن زوجته، ويكون بطله ياسر جلال في ظهور خاص له في الفيلم، ويستعيد البطل ثقة زوجته.
فيلم “سبع البرمبة” تأليف لؤى السيد، وبطولة محمد عبد الرحمن، وبيومى فؤاد، ومحمد ثروت، ومها أبو عوف ومن إخراج محمود كريم.
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