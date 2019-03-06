كندة علوش تودع شقيقها: أخي وسندي وأقرب رفيق بحياتي

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 مارس 2019 03:53 مساءً -

كندة علوش

على أنغام إحدى الأغاني الخاصة بالأشقاء، ودعت الفنانة كندة علوش شقيقها الذي قرر أن يشق طريقه ويبحث عن مستقبله في بلد آخر، ونشرت عدة صور لهما معا.

ونشرت كندة الصور عبر حسابها الرسمي على Instgram من خلال مقطع فيديو لأغنية “أخوات”، التي قدمتها هايدي موسى ومحمود الليثي لأحد المسلسلات الإذاعية منذ فترة.

وعلقت كندة على الفيديو: “عملو هالڤيديو بالصدفة، ماكانو بيعرفو أني مبارح بالذات كنت عم ودع أخي (بدورة) بعد أكتر من أربع سنين عايش معي بالقاهرة.. اتعودت على وجوده جنبي متل الهوا والمي، أخي وسندي وأقرب رفيق بحياتي، وأكتر حدا بيضحكني.. حبيبي الله يوفقك وين ما بتحط رجلك ويعوضك على قد تعبك واجتهادك وطيبتك وإخلاصك”.وكانت مجلة enigma قد اختارت الفنانة السورية كندة علوش لتكون نجمة غلاف عددها لشهر مارس، الذي تحتفل فيه بعيد الأم، والذي حمل عنوانا رئيسيا “الأم المودرن”.

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ظهرت كندة في صورة غلاف المجلة، وهى تحتضن ابنتها “حياة”، كنموذج للأم الحديثة التي لا يمنعها عملها مهما كان صعبا عن أمومتها ورعايتها لأطفالها.