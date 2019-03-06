كتب امير فتحي في الأربعاء 6 مارس 2019 03:53 مساءً -

احلام ولجين عمران Advertisements تستعد النجمة الاماراتية احلام لاولى حفلاتها في المملكة العربية السعودية والمرتقبة بتاريخ 21 مارس القادم في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض. وقد نشرت احلام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي البوستر الرسمي للحفل والذي سيكون بقياده المايسترو امير عبدالمجيد. وعن تقديم الحفل، وجهت احلام سؤالا الى متابعيها قالت فيه: “مين تتوقعوني اخترت لتقديم هذا الحفل الملكي بالرياض” واللافت ان اكثر الاجابات اقترحت اسم الاعلامية السعودية لجين عمران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل تقدم لجين عمران اولى حفلات احلام في السعودية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.