شاهدوا فاطمة الصفي كنت متزوجه وانفصلت.. هل قامت بإجراء عملية تكميم للمعدة؟

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كتب امير فتحي في الأربعاء 6 مارس 2019 03:53 مساءً -
فاطمة الصفي كنت متزوجه وانفصلت
بعد ان انتشرت اخبار تفيد ان الممثلة فاطمة الصفي قامت بإجراء عملية تكميم للمعدة، نشرت الصفي عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نفت من خلاله هذا الأمر.
وقالت فاطمة: “من الأسئلة اللي وصلتني، أنا ما عاملة عملية قص وتكميم المعدة، أنا عاملة عملية (تامي تاك) التجميلية، إضافة إلى اتباعي حمية غذائية”.
وكانت قد تحدثت فاطمة الصفي مؤخرا عن الزواج، مشيرة الى انها لم تتزوج مجددًا حتى الآن، رغم انفصالها منذ فترة طويلة.
الجدير ذكره ان الصفي تصوّر حاليا مشاهدها في مسلسل “أنا عندي نص”.
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