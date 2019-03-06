دنيا عبدالعزيز تهنئ محمد صبحي بعيد ميلاده وتكشف عن صورة نادرة لهما معا.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية دنيا عبدالعزيز جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام» بصورة لها مع الفنان محمد صبحي.

دنيا نشرت صورة قديمة مع صبحي بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده، وكتبت معلقة: « ياونيس كل سنة وانت طيب وعقبال مليون سنة ،، عمري ماهانسى انك علمتني الالتزام والاحترام ، اتعلمت منك حاجات كتير اهمها حبي لشغلي بجد ،، كل سنة وانت استاذي .... تلميذتك مجبورة».

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تعليق دنيا والصورة التي نشرتها حصدت عدد كبير من التعليقات، وخاصة أنها أشارت إلى شخصية «مجبورة»، والتي سبق وقدمتها في مسلسل «ونيس»، منذ سنوات طويلة وهي في بداية مشوارها.

محمد صبحي من مواليد عام 1948، أحتفل هذا الشهر بعيد ميلاده الـ 71، صبحي تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1970، وعمل في الإخراج والتمثيل، وصاحب مدرسة خاصة في المسرح، وتتلمذ على يدية كبار النجوم.

يذكر أن الفنانة المصرية دنيا عبد العزيز تواصل حاليا تصوير دورها في المسلسل الجديد “قيد عائلي”، وهو من بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان عزت العلايلي، والفنانة بوسي، والفنان صبري فواز، وغيرهم، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة.