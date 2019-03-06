سهير رمزي تحتفل بعيد ميلادها الـ69 مع النجوم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية سهير رمزي بعيد ميلادها بحضور عدد من أصدقائها الفنانين.

الإعلامية بوسي شلبي نشرت صور من حفل عيد الميلاد عبر حسابها الخاص، وكتبت معلقة عبر «أنستجرام: «كل سنة وانتي أحلى حوتة يا قمر»، في إشارة منها لبرج الحوت.

حفل عيد الميلاد حضره أيضا الفنانة شهيرة والفنانة بوسي ودلال عبدالعزيز وسمير صبري، وأهدت بوسي شلبي سهير قالب كبير من التورتة مكتوب عليه اسمها.

Advertisements

الجمهور هنأ سهير بعيد ميلادها، وعادت الفنانة مرة أخرى لحجابها السابق، بعد أن أثارت غضب الجمهور عندما ظهرت هي والفنانة شهيرة بدون حجاب.

شهيرة قالت إن الحفل كان خاص، وبررت ما حدث بقولها إنها أصبحت في سن كبير ولم تعد فتنة، ثم قالت إنها ستعود للحجاب حتى لا تكون فتنة ويقلدها أحد.

سهير رمزي من مواليد 3 مارس عام 1950، وأكملت هذا العام 69 عاما، تعد واحدة من نجمات السبعينات والثمانينات، وجميلة من جميلات السينما، اعتزلت في التسعينات وارتدت الحجاب ثم عادت للتمثيل مرة أخرى وقدمت مسلسل «حبيب الروح» بالحجاب.