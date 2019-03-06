بالصور .. شاهد "صبا مبارك" بدون مكياج

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك عبر صفحتها الرسمية بـ "إنستجرام" مجموعة صور لها، بدون مكياج واعتمدت في ظهورها على جمالها الطبيعي.

ووكتبت الفنانة على الصور: "صباح الفل، ابتسم وخليك بسيط، مفيش شيء مستاهل".

يذكر أن صبا فنانة أردنية تمتلك مسيرة ثرية في السينما، التلفزيون والمسرح عبر دول العالم العربي، التحقت بكلية الفنون الجميلة في جامعة اليرموك ثم تحولت إلى دراسة المسرح والإخراج، وكانت انطلاقتها من خلال المسلسل الاجتماعي الأردني قمر وسحر، لتفرض موهبتها على الساحة العربية وشاركت في بطولة عدد من الأعمال المهمة، من بينها مسلسلات بلقيس، موجة حارة، العهد: الكلام المباح وحكايات بنات بأجزائه الثلاثة، وأفلام بنتين من مصر ومملكة النمل.

وعبر مسيرتها فازت صبا بالعديد من الجوائز على المستوى العربي والدولي، منها جائزة تايكي لأفضل ممثلة أردنية وعربية، جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الشرق الأوسط الآن بإيطاليا. وتقوم صبا مبارك بالإنتاج الفني أيضاً، ففي 2011 أطلقت شركة الإنتاج الأردنية Pan East Media، التي تستهدف الارتقاء بصناعة السينما في الأردن، وتقديم أعمال ذات مستوى فني مميز على المستويين العربي والدولي.