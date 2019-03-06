بالفيديو .. عودة باسم يوسف بعد إنقطاع 5 سنوات ليتحدث عن "النظام"

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - عاد الإعلامي الساخر، باسم يوسف، إلى الشاشة مرة أخرى بعد غياب أكثر من 5 سنوات، عبر قناة "بي بي سي عربي" البريطانية.

وظهر يوسف في إعلان تشويقي، بثته القناة البريطانية، وهو يتحدث عن ظهوره في حلقات عبر "بي بي سي إكسترا"، مشيراً إلى أنه "سيتحدث عن النظام".. الأمر الذي أعطى إيحاء بأنه سيهاجم النظام المصري .

وصحب الإعلان التشويقي تغطية لصوت يوسف بـ"صافرة"، في إشارة إلى استخدام ألفاظ خارجة اضطرت القناة إلى التغطية عليها، وهو أسلوب اشتهر به فى برنامجة السابق.

الإ ان باسم ظهر فى برنامجة الجديد فى أولى حلقاتة ليتحدث عن النظام الغذائي النباتي.. وبعد الجدل الواسع الذي أحدثته كلمة "النظام"، علق باسم يوسف بشكل غير مباشر بأنه لا يقصد النظام المصري.

وكتب على صفحتة الرسمية بالفيسبوك : "أنا مش مسؤول عن أي حد بيقول أنا طالع أقول إيه. أنا بقالي فترة بتكلم عن النظام الصحي عشان الأمراض المزمنة. و لا أنا طالع أتكلم عن سياسة ولا اَي شيء من هذا القبيل. دي شيء أنا بعمله من أكتر من خمس سنين، ومش مسؤول عن أي وسيلة تسويق مضللة".

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وتابع: "وده موضوع الحلقة بتاع (بي بي سي اكسترا) والمفروض تتوضح عن كده، موضوع النظام النباتي ده أنا باتكلم في من 2013، ومن قبل البرنامج ما يقف، وأنا ساعدت ناس كتيرة من خلاله وده نظام وموضوع منفصل تماما عن السياسة، وما بطلتش أتكلم فيه".

وأشتهر باسم يوسف عقب تقديم برنامجه الساخر "البرنامج" عقب ثورة يناير 2011، والذى كانن ينتقد فية اداء النظام المصرى ابان حكم الاخوان.

وسافر باسم الى الولايات المتحدة الأمريكية عقب وقف برنامجه.