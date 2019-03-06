بالفيديو .. ظهور نادر لوالدة نوال الزغبى مع ابنتها تيا

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - فى ظهور نادر التقطت عدسات المصورين، حضور جورج الزغبي (والد نوال الزغبي)، بصحبة حفيدتها تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي، احتفالية ألبوم "كده باي" الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت.

وقد تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من احتفالية ألبوم الفنانة نوال الزغبي الجديد "كده باي"،وظهر في الفيديو "تيا ديب"، ابنة الفنانة نوال الزغبي، التي فاجأت الجميع بحضورها الحفل على الرغم من الأخبار التي انتشرت مؤخرًا، حول وجود خلاف بين الأم وابنتها.

يأتي ذلك بعد توتر علاقة نوال الزغبي بابنتها تيا خلال الفترة الماضية، حتى وصلت بينهما الخلافات إلى حذف بعضهما البعض من موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فضلا عن ذلك انتقال تيا للعيش مع والده ايلي ديب.