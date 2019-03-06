الممثلة الشابة "إيما روبرتس" تخطف الأنظار فى باريس

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - خطفت الفنانة الشابة إيما روز روبرتس عدسات المصوريين اثناء مغادرتها فندق ريتز في باريس.
وظهرت الفنانة بإطلالة رائعة ومتناسقة فندق ريتز في باريس ارتدت معطفًا باللون الأخضر والببنفسجي والوردي على كتفيها، وشنطة بنفس لون المعطف، وارتدت فستان وبنطال مزرقش بالون الابيض والاسود قريب من موضة جلد النمر.
إيما ممثلة ومغنية أمريكية من مواليد 1991،حصلت على جائزة الفنان الشاب عام 2007 لأفضل ممثلة شابة في دور مساند عن فيلم الزمردة، أبوها هو الممثل إريك روبرتس وعمتها هي جوليا روبرتس.
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