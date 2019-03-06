شيماء سيف تنشر صورة برفقة زوجها عبر "إنستغرام"

شاركت الفاننة المصرية شيماء سيف، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة لها برفقة زوجها المنتج محمد كارتر، بأحد المطارات.

ومازحت شيماء متابعيها بنشر صورة لها برفقة زوجها، أمام صندوق التخلي عن الوزن الزائد وهو يحاول حملها لإلقائها بداخله.

وعلق الفنان الكويتي حمد قلم، على الصورة بقوله: «الحل الوحيد»، ورد عليه زوجها محمد قائلًا: «ولا بقى تقولي عمليات نحت وقص ولا أي حاجة الحل عندنا والمساعد ربنا».

وكانت شيماء، قد كشفت في لقاء سابق لها في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية إسعاد يونس، معاناتها في السفر بالطائرة بسبب وزنها الزائد وعدم وجود حزام على مقاسها، وردت عليها الفنانة إسعاد يونس مازحة بقولها: «اربطي قدم واحدة بالحزام».

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كما أكدت أن مشكلتها في إنقاص وزنها تعود إلى حبها الشديد لتناول الطعام وشغفها به الأمر الذي حرمها من اتباع نظام غذائي لإنقاص وزنها.

من ناحية أخرى، تشارك شيماء سيف، مع الفنانة دنيا سمير غانم، في بطولة مسلسلها الجديد والذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، كما تشارك في مسلسل “الزوجة الـ 18”، مع الفنان حسن الرداد.

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