شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة عيد تنتهى من تسجيل أغنية "أم العريس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة الشعبية الكبيرة فاطمة عيد من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "أم العريس"، وهو ديو يجمعها للمرة الأولى مع المطرب محمود سليم الذي اشتهر بأغانيه باللهجة الصعيدي.



فاطمة عيد

الأغنية من كلمات وألحان محمود سليم، وتوزيع باسم منير الذي سبق أن تعاونت معه في أغنيتها يامراكبي ويقول مطلعها.. داعياله داعياله، الغالية داعياله، ست الحبايب أم العريس يارب يخليهاله.



فاطمة عيد

يذكر أن الفنانة فاطمة عيد سيتم تكريمها والاحتفاء بها في يوم العطاء بالمركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، 20مارس الجاري، تلك الاحتفالية التي يتم تنظيمها للعام الحادي عشر على التوالي وسيتضمن التكريم عددا كبيرا من رموز الفن في مصر والوطن العربي.