أحلام تروج لحفلها بالعاصمة السعودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
روجت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقعي تويتر وإنستجرام، لحفلها الغنائي الجديد بالعاصمة السعودية الرياض.
ونشرت أحلام صورة للبوستر الدعائي للحفل، وعلقت: "أنتظركم جمهوري الكبير في رياض العز في السعودية، اليوم سيفتح باب الحجز للحفل الكبير وبتجهيزات أوعدكم أنها تليق بجمهوري الأول عربياً جمهوري السعودي، وبقيادة المايسترو الكبير أمير عبدالمجيد، بتاريخ ٢١/٣/٢٠١٩ وبكل فخر انتظرونا لاتروحون بعيد".
يذكر أن آخر أعمال النجمة الإماراتية أغنية "أبرحل" وهي من كلمات حسن عبدالعزيز، ألحان ياسر علي، توزيع عصام الشرايطي.
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