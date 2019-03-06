أحلام تروج لحفلها بالعاصمة السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

روجت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقعي تويتر وإنستجرام، لحفلها الغنائي الجديد بالعاصمة السعودية الرياض.

ونشرت أحلام صورة للبوستر الدعائي للحفل، وعلقت: "أنتظركم جمهوري الكبير في رياض العز في السعودية، اليوم سيفتح باب الحجز للحفل الكبير وبتجهيزات أوعدكم أنها تليق بجمهوري الأول عربياً جمهوري السعودي، وبقيادة المايسترو الكبير أمير عبدالمجيد، بتاريخ ٢١/٣/٢٠١٩ وبكل فخر انتظرونا لاتروحون بعيد".

يذكر أن آخر أعمال النجمة الإماراتية أغنية "أبرحل" وهي من كلمات حسن عبدالعزيز، ألحان ياسر علي، توزيع عصام الشرايطي.