لون الشعر الذي لا تتخلى عنه نجمات هوليوود!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عالم الموضة مليء بالمفاجئات والتغيرات، تظهر صيحة اليوم وتحل محلها أخرى غدًا، وذلك ينطبق على الأزياء والمكياج وحتى موضة الشعر من قصّات وألوان.

وبما أن كثيرًا ما تكون النجمات مرآة لأجمل وأبرز الصيحات، يبدو أنهن أجمعن على أن هذه الصيحة هي الأكثر جاذبية، حيث اعتمدتها الكثيرات كلا على طريقتها الخاصة، وهذه الصيحة هي لون الشعر البني مع خصلات هايلايت ذهبية.

فيما يلي نقدم لكِ كيف اختارتها نجمات هوليوود..

ماندي مور

مع اعتماد قصّة البوب التي تصل إلى الكتف، اختارت ماندي تزيين شعرها البني الداكن، بخصلات باللون الأشقر.

أوليفيا وايلد

أضافت أوليفيا لمسة أكثر جاذبية، حيث اعتمدت درجة أغمق أضافت إليها خصلات هايلايت ذهبية أعطتها مزيدًا من الإشراقة لإطلالتها.

جيسيكا ألبا

في إطلالة عصرية وبسيطة، اعتمدت جيسيكا مزيجًا مميزًا من الهايلايت البني والأشقر، أضفى درجة هادئة من الكراميل لشعرها.

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جيمي تشونغ

لم تتخل جيمي عن لون شعرها الأصلي، حيث حافظت على درجته الداكنة الطبيعية، بينما أضافت خصلات شقراء مائلة إلى اللون الزيتوني.

زيندايا

إذا أردتِ يمكنك اعتماد خصلات هادئة "بيبي لايت" على طريقة زيندايا، والتي اعتمدت خصلات بنفس لون شعرها ولكن أفتح قليلا.

صوفيا فيرغارا

تتميز صوفيا بشعر جميل وكثيف، وفي إطلالتها الأخيرة اعتمدت خصلات هايلايت تجمع بين درجتي الأشقر والكستنائي لتشكل درجة مختلفة مميزة وناعمة.

بيونسيه

تعد ملكة الهايلايت، وعادة ما تختار درجات الكراميل الفاتحة والداكنة لتزيين خصلاتها.