استبعاد ياسمين رئيس من بطولة "الملك لير"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: يبدو أن هناك لعنة خفية تصيب دور الإبنة الصغرى لـ"الملك لير" في العرض المسرحي الذي يُحضِّر له الفنان الكبير يحيى الفخراني مع مجموعة كبيرة من الفنانين خلال الفترة الحالية.

واستبعدت الشركة المنتجة للمسرحية الفنانة ياسمين رئيس التي كان يفترض أن تقدِّم الدور، بعد أن تم الإعلان عن اسمها في الشهر الماضي، لتكون بديلة للفنانة نهى عابدين التي سبق واعتذرت لارتباطها بأعمال درامية في رمضان.

الجدير ذكره أن استبعادها سيربك موعد العرض المسرحي في ظل عدم الاستقرار على فنانة بديلة رغم افتراض عرض العمل المسرحي بنهاية الشهر الجاري. علماً أن المسرحية تجمع إلى "الفخراني"، فاروق الفيشاوي ورانيا فريد شوقي، وستُعرَض في السعودية بعد إطلاقها في مصر.



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