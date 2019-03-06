شويكار منزعجة من أخبار وضعها الصحي

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: ابدت الفنانة شويكار انزعاجها من الاخبار المنتشرة عن حالتها الصحية وما يتردد عن فقدانها القدرة على الحركة وعدم وجود علاج لها.

وأكدت في اتصالٍ هاتفي مع ""الخليج 365"" انها تحمد الله على حالتها الصحية الجيدة. مشيرةً إلى أن ما تردد عنها غير صحيح على الاطلاق، وهي لا تعرف من أطلق هذه الشائعة عنها، مطالبة بعدم الانسياق وراء الشائعات والتأكد من الاخبار قبل تداولها.

وأكدت أن وضعها الصحي لا يستدعي القلق، علماً أنها تواجه صعوبات في الحركة منذ سنوات جعلتها تبتعد عن الظهور للعلن.



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