شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحه مع أنغام.. الموزع محمد العشى يتعاون مع محمد محيى وأحمد جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموزع الموسيقى محمد العشى، إنه سعيد بردود الأفعال على أغنية "هدنة"، والتى قدمها للمطربة أنغام" لأول مرة، موضحا أن الألبوم مختلف ومتنوع والغنوة التى شارك بها لها طابع مختلف، بحسب تعبيره.

وأضاف العشى لـ"الخليج 365" أنه كتب أغنية جديدة مع المطرب أحمد جمال بألبومه الجديد من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، ولم يكشف اسم الأغنية ، كما يتعاون مع المطرب محمد محيى فى 5 أغنيات، ومن المقرر أن يتم تسجيلها خلال الفترة المقبلة.

الموزع محمد العشى قدم العديد من الأغانى الناجحة لكبار نجوم الغناء منهم أنغام، وأصالة، ومدحت صالح، وبلقيس، ونوال الزغبى، ومصطفى قمر، ومصطفى أمين.