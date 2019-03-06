علشان خاطر عيون Chanel.. بينلوبى كروز تتحول لـ"موديل" وتحصد عبارات الإشادة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية بينلوبي كروز بعرض أزياء دار " chanel الشهير، وذلك ضمن فعاليات " Paris Fashion Week " لموسم خريف و شتاء 2019 / 2020 المقام في باريس بفرنسا. ظهرت بينلوبي كروز ذات الـ ( 44 عام ) بالعرض على الـ runway لتقدم تصميم قصير باللون الأبيض حصد عدد هائل من عبارات الاعجاب والثناء . وأشار موقع "جاست جيرد" أن التصميمات التي قدمت بعرض Chanel في باريس هي آخر ابداعات مصمم الازياء الشهير كارل ليجرفيلد الذي جاء خبر وفاته بمثابة صدمة للملايين من متابعي الازياء والموضة في العالم .

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