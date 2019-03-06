شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور خاص لوالدة نوال الزغبى ونجلتها بحفل ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت والدة الفنانة نوال الزغبى ونجلتها فى مساندتها فى حفل إطلاق ألبومها الجديد "كدة باى"، الذى أقيم منذ أيام فى إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية.

وظهرت نجلتها "تيا" فى حفل الافتتاح مع والدتها وسط الجمهور، وغنت الزغبى بعض من أغانى البومها الجديد لأول مرة، بعد ان طرحته منذ أيام وحقق نجاحاً كبيراً.



والدة نوال الزغبى ونجلتها من الحفل

وتعاونت الزغبى مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة ويضم الألبوم 10 أغنيات منها 7 أغانى باللهجة المصرية.



تيا نجله نوال الزغبى

يذكر أن آخر ألبومات نوال الزغبى كان عام 2015 بعنوان "مش مسامحة"، ثم طرحت خلال هذه الفترة العديد من الأغانى السنجل، بينما كان آخر أغانيها المفردة بعنوان "برج الحمل" طرحتها نهاية العام الماضى.