شكرا لقرائتكم خبر عن فى أقل من 24 ساعة.. اعرف عدد مشاهدات التريلر الرسمى لـ Game Of Thrones والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رقم قياسي جديد يحطمه التريلر الرسمى الأول للموسم الثامن والأخير من مسلسل Game Of Thrones، بعد ان حظى على أكثر من 67 مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة فقط من طرحه.

وحقق التريلر الرسمى عدد مشاهدات وصلت لـ 20.5 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، بينما حقق أكثر من 22 مليون مشاهدة عبر الصفحة الرسمية بفيسبوك، وأكثر من 24 مليون مشاهدة عبر تويتر، بمجموع مشاهدات 67.35 مليون مشاهدة فى حوالى 18 ساعة فقط.



عدد مشاهدات تويتر



عدد مشاهدات فيسبوك

ومن المقرر ان تعرض اولى حلقات الموسم الثامن والأخير يوم 14 إبريل المقبل عبر شبكة قنوات HBO التلفزيونية.



عدد مشاهدات يوتيوب

وشهد التريلر الرسمى الكثير من الاحداث المهمة والتى كان اشهرها وصول جيوش التايجريان للشمال للانضمام للحرب الكبرى، ووصول جيوش ملك الليل لوينترفيل لخوض الحرب.

وكان الموسم السابع قد انتهى بابتعاد "جيمى" عن "سيرسى" بشكل كبير بعد تمرده وزحفه اتجاه الشمال للمحاربة فى صفوف جيوش الستارك والتايجريان أمام جيوش الموتى، ومن جانب آخر تقارب علاقات "سيرسى" و"تيريون" مرة أخرى، والتى حجبتها الكاميرات فى مشهد إقناعها بإعلان تحالفها، والتى سيكشف عن تفاصيلها الموسم القادم، مما فتح المجال لتحقيق النظرية والنبوءة لكره "سيرسى وتيريون" لبعضهما البعض.