محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
بعد أن زينت لافتة "كامل العدد" عروض مسرحية "رابونزل بالعربي" التي عُرضت آخر يناير الماضي على مسرح المنارة، بدأ المخرج محسن رزق الإعداد لعرضها مجددًا على مسرح جامعة مصر.
قال محسن رزق، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "بعد النجاح الذي تم بحمد الله للعروض التي قدمناها على مدار 3 أيام على مسرح المنارة، وتخطي عدد حضورها عشرة آلاف متفرج، بدأنا نستعد لعرضها مجددا على مسرح جامعة مصر في 6 أكتوبر، أيام 30 و31 مارس و1 إبريل".
"رابونزل بالعربي" بطولة عدد من النجوم من بينهم مروة عبدالمنعم، وعايدة فهمي، ومصطفى حجاج.
الملابس نعيمة عجمي، والمكياج إسلام عباس، ومخرج منفذ عماد عبدالعظيم، ديكور د. محمد سعد، وأشعار المبدع عادل سلامة، وألحان هيثم الخميسي.
كانت هذه تفاصيل خبر محسن رزق يكشف لـ"الخليج 365" موعد إعادة عرض مسرحية "رابونزل بالعربي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.