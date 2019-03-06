محسن رزق يكشف لـ"الخليج 365" موعد إعادة عرض مسرحية "رابونزل بالعربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بعد أن زينت لافتة "كامل العدد" عروض مسرحية "رابونزل بالعربي" التي عُرضت آخر يناير الماضي على مسرح المنارة، بدأ المخرج محسن رزق الإعداد لعرضها مجددًا على مسرح جامعة مصر.

قال محسن رزق، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "بعد النجاح الذي تم بحمد الله للعروض التي قدمناها على مدار 3 أيام على مسرح المنارة، وتخطي عدد حضورها عشرة آلاف متفرج، بدأنا نستعد لعرضها مجددا على مسرح جامعة مصر في 6 أكتوبر، أيام 30 و31 مارس و1 إبريل".

"رابونزل بالعربي" بطولة عدد من النجوم من بينهم مروة عبدالمنعم، وعايدة فهمي، ومصطفى حجاج.

الملابس نعيمة عجمي، والمكياج إسلام عباس، ومخرج منفذ عماد عبدالعظيم، ديكور د. محمد سعد، وأشعار المبدع عادل سلامة، وألحان هيثم الخميسي.