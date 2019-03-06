محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
حرصت والدة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على حضور حفل إطلاق ألبومها الجديد "كدة باي"، والذي أقيم بإمارة الشارقة الإماراتية أمس.
كما حضرت الحفل ابنتها "تيا"، التي جلست رفقة "جدتها" تستمع لأغاني ألبوم والدتها الجديد، وسط حضور عدد من المسؤولين والفنانين، أبرزهم الفنان نجوى كرم.
وأطلقت الفنانة نوال الزغبي ألبومها الجديد "كدة باي"، وهو يضم 10 أغاني باللهجة المصرية واللبنانية، وأبرز الأغاني "جوه قلبي"، "صبح صبح"، "اللي براسي عملتو"، "آم يا سيدي"، "محاية"، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. والدة نوال الزغبي وابنتها في حفل إطلاق ألبومها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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