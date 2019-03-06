درة تكشف كواليس جلسة تصوير جديدة في ميلانو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: كشفت الفنانة التونسية درة، عن كواليس أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، بمدينة ميلانو الإيطالية. وظهرت درة في الصور، وهي تستعد لجلسة تصوير في شوارع ميلانو الإيطالية؛ إذ ظهرت بإطلالة كلاسيكية، ونشرت الصور عبر صفحتها الرسمية بـ"إنستجرام". من ناحية أخرى، تشارك درة في بطولة المسلسل السوري "حرملك"، المقرر عرضه في رمضان القادم، وهو من بطولة باسل خياط، جمال سليمان.

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