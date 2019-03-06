أشرف عبدالباقي يعلن مفاجأة لجمهور بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجه النجم أشرف عبدالباقي، الشكر لجمهور محافظة بورسعيد، بعد الإقبال الشديد على مسرحيته الجديدة "جريما في المعادي".

وعلق "عبدالباقي" عبر صفحته الرسمية بإنستجرام، قائلًا: "شكرًا لجمهورنا في بورسعيد، جولة مسرحية كلها غلط مستمرة على مسرح المركز الثقافي".

وأعلن مفاجأة للجمهور: "نظرًا للإقبال الجماهيري يومي الخميس والجمعة آخر يومي عرض في بورسعيد، هيبقى فيه عرضين ماتينيه خمسة مساءً وسواريه تسعة مساءً، شكرًا لتشجيعكم لشباب المسرحية".

مسرحية "جريما في المعادي" فكرة وإخراج وبطولة الفنان أشرف عبدالباقي، ويقدم في المسرحية مجموعة من الوجوه الشابة.