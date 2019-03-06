صلاح عبدالله يوجه رسالة لـ"إنجي وجدان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: هنأ الفنان صلاح عبدالله، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، الفنانة إنجي وجدان على مسلسلها الجديد "طلعت روحي". وعلق: "والله يا بنتي أنا مقصر في حقك بجد، لإني لازم أباركلك على مسلسلك الجديد اللي بحاول أتابعه قدر المستطاع، إنتِ رائعة يا إنجي والله". وأعادت "إنجي" نشر "التغريدة" على صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، وعلقت: "حبيبي يا أستاذ صلاح". مسلسل "طلعت روحي" بطولة إنجي وجدان، نيكولا معوض، صفاء الطوخي، نهال عنبر، ومن إخراج رامي رزق الله.

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