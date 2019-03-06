صبا مبارك بإطلالة طبيعية: "خليك بسيط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور لها وهي تظهر بإطلالة طبيعية بدون مكياج. وعلقت: "صباح الفل، ابتسم وخليك بسيط، مفيش إشي مستاهل". يذكر أن آخر أعمال الفنانة الأدرنية مسلسل "طايع" بطولة عمرو يوسف، عمرو عبدالجليل، أحمد عبدالله محمود، سهير المرشدي، ومن إخراج عمرو سلامة.

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