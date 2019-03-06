مجدي أحمد يكشف سبب أزمات مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

رد المخرج مجدي أحمد علي، رئيس مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية على الانتقادات التي تواجه الدورة الثالثة من المهرجان.

وقال المخرج الكبير، في تصريحات خاصة لمصراوي: "بالفعل يوجد العديد الأزمات في الدورة الثالثة ويرجع هذا لأسباب عديدة، فجميع مهرجانات العالم بها مشاكل، لكن عدم وجود دعم مادي بشكل كافٍ خلق مشاكل كثيرة بالمهرجان.. فـ(شرم الشيخ للسينما الآسيوية) ليس كمهرجان الجونة، لأنه لا يملك إمكانياتٍ أو دعمًا مثل ما يحظى به الأخير، ورغم ذلك مهرجان الجونة به مشاكل أيضًا".

وأكد أن هدفه كان تجميع عدد كبير من الجمهور والنقاد والإعلاميين لإقامة مهرجان قوي والاحتفاء بالسينما الآسيوية، فالمهرجان يستضيف هذا العام عددا كبيرا جدًا يزيد على 500 فرد، مقارنة بـ120 فردا في العام الماضي".

وتابع: "تعجبت جدًا من تصرف عدد من المشاركين في المهرجان، وعدم مراعاتهم للظروف الخاصة التي تعرض لها المهرجان في هذه الدورة".

تقام حاليًا فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، وشارك في افتتاحه عدد من نجوم الفن، من بينهم هالة صدقي وإسعاد يونس.