نشر الفنان السعودي فايز المالكي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي سناب شات مقاطع فيديو جمعته بالفنان الكويتي طارق العلي أثناء زيارة الأخير له في منزله بالمملكة. وأظهرت الفيديوهات مزاح وضحك بين المالكي والعلي في وجود راكان ابن فايز المالكي.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: طارق العلي بضيافة فايز المالكي وابنه راكان في منزلهم بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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