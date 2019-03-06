شاهد.. أشرف عبدالباقي يشكر جمهوره بعد مسرحية كلها غلط

نشر الفنان أشرف عبدالباقي، صورة جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علق "عبدالباقي" على الصورة قائلا: "شكرًا لجمهورنا في بورسعيد.. جولة مسرحية كلها غلط مستمرة على مسرح المركز الثقافي ونظرا للإقبال الجماهيري يوم الخميس والجمعة آخر يومين عرض في بورسعيد هيبقي فيه عرضين ماتينيه خمسة مساء مستمرة على مسرح المركز الثقافي ونظرا للإقبال الجماهيري يوم الخميس والجمعة آخر يومين عرض في بورسعيد هيبقي فيه عرضين ماتينيه خمسة مساءوسواريه تسعة مساء.. شكرا لتشجيعكم لشباب المسرحية". ويذكر أن الفنان أشرف عبدالباقي يقدم حاليا برنامج "قهوة أشرف" والذي يعرض على شاشة قناة الحياة.

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