ياسمين نيازي تستعيد ذكرياتها بـ"حط نفسك في مكاني"

نشرت المطربة ياسمين نيازي مقطع فيديو جديدا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت "نيازي" على الفيديو قائلة: "بقى قلبك خان وراجع"، والجمهور يرد عليها: "أديك رجعت من تاني بدموع عينيك تترجاني حط نفسك في مكاني وقوللي اعملك إيه ندمك دا عمره ما يرضيني مبقاش خلاص يملا عيني أيامي معاك كل سنيني ماضي بندم عليه بقى قلبك خان وراجع يدي الأمان فاكر زي زمان قلبي مكاني وقوللي اعملك إيه ندمك دا عمره ما يرضيني مبقاش خلاص يملا عيني أيامي معاك كل سنيني ماضي بندم عليه بقى قلبك خان وراجع يدي الأمان فاكر زي زمان قلبيهينسى ويحن ليك أنا قلبي خلاص حرم ميحبش تاني واتعلم لو لسه باقي جواه شوق منك يداريه". ويذكر أن آخر أعمال "نيازي" أغنية "عاملة جامدة"، من كلمات محمد البوغة، وألحان مصطفي الشعيبي، وتوزيع أسامة عبدالهادي.



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