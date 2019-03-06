بفتكر الخير.. أغنية جديدة لإيوان على "يوتيوب"

طرح المطرب اللبناني، إيوان، أمس الثلاثاء، أغنية جديدة بعنوان "بفتكر الخير"، وهي ضمن ألبومه الأخير "يا 100 نورت"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"،وحققت الأغنية ردود فعل إيجابية من الجمهور فور طرحها.
جدير بالذكر أن أغنية "بفتكر الخير"، كلمات: أيمن
يذكر أن آخر أعمال المطرب إيوان هو ألبوم "يا 100 نورت"، الذي أطلقته شركة مزيكا في الأسواق العام الماضي، وضم الألبوم 12 أغنية.
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