شاهد.. أصالة تروج لحفلها بجدة

نشرت الفنانة أصالة صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
علقت "أصالة" على الصورة قائلة: "مرّات بلخبط النّاس الّلي بتسمعني بمليار موضوع داخل ببعضه، ولازم الّلي بدّه يسألني يعرف إنّي شاطرة بالجواب..بس ممكن يكون على سؤال ماسأله، سمعت مداخلتي مع الصديق العزيز عمرو أديب، بسّمابعرف ليش أخّرت بعض الأجوبة حتّى صار جواب معيّن لازم يكون سابق شوي اتأخّر، إنّما ماعندي شكّ بفهم الّلي بيسمع، والطلب الّلي بدّي أطلبه منكم على الصبح...ركزوا معي وماتعملوا ولا شي غير ترتيب الجملة وحطّوها أنتوا بمكانها المناسب، والأهمّ
ويذكر أن آخر أعمال "أصالة" أغنية "الحقيقة"، من كلمات بهاء الدين محمد، ألحان وليد سعد، وإنتاج تركي الشيخ.
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