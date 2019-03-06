شاهد.. تدريبات عنيفة لمحمد إمام لمواجهة هوجان

نشرت الشركة المنتجة لمسلسل "هوجان"، مقطع فيديو للفنان محمد إمام، ظهر فيه داخل صالة الجيم، وهو يقوم بالتدريب على لعبة الملاكمة مع مدربه خاص، خلال

استعداداته البدنية والتدريبات العنيفة التي خضع لها من أجل مسلسل "هوجان"، الذي يخوض به السباق الدرامي الرمضاني المقبل.

جدير بالذكر أن مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، وعبير صبري، صلاح عبدالله، رياض الخولي، وأوس أوس، ميرنا نورالدين، عارفة عبدالرسول، أسماء أبواليزيد، هاجر أحمد، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.