"أيام" لتامر عاشور تتخطى المليون مشاهدة بعد يوم من طرحها

حقق الفنان تامر عاشور نجاحًا كبيرًا بأغنيته الجديدة "أيام"، حيث تخطت مليون على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعد

يوم من طرحها.

يشار إلى أن "أيام" هي الأغنية الرئيسية في الألبوم الذي يحمل

نفس الاسم، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع النابلسي.

ويضم الألبوم 12 أغنية أبرزها "مشُفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "سلام"، "مرة".

شاهد الأغنية..