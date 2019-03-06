حقق الفنان تامر عاشور نجاحًا كبيرًا بأغنيته الجديدة "أيام"، حيث تخطت مليون على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعديوم من طرحها.
يشار إلى أن "أيام" هي الأغنية الرئيسية في الألبوم الذي يحمل
ويضم الألبوم 12 أغنية أبرزها "مشُفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "سلام"، "مرة".
شاهد الأغنية..
كانت هذه تفاصيل خبر "أيام" لتامر عاشور تتخطى المليون مشاهدة بعد يوم من طرحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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