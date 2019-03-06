شاهدوا أهم الأفلام الكلاسيكية العربية للمخرج المصري العالمي يوسف شاهين عبر قناة مؤقتة فقط على OSN

تقدم OSN، الشبكة الترفيهية الرائدة في المنطقة، فرصة استثنائية لمشاهدة عدد من أهم الأفلام الكلاسيكية العربية التي حملت توقيع المخرج المصري العالمي يوسف شاهين، وذلك عبر قناة "OSN شاهين HD" المؤقتة الجديدة. وهذه هي المرأة الأولى التي تعرض أفلام شاهين بدقة HD على شاشة التلفزيون، بعد إعادة ترميمها مؤخراً.

وخلال الفترة من 7 إلى 23 مارس 2019، سيكون عشاق السينما العربية على موعد مع نخبة من أفضل أفلام المخرج الراحل، الذي لعب دوراً بارزاً في وضع السينما العربية على الخارطة الإبداعية العالمية، خلال مسيرته التي بدأت في خمسينيات القرن الماضي، ممتدة لأكثر من ستة عقود من الزمن. وتم إدراج العديد من أفلامه على قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما العربية.

وتتضمن مجموعة الأفلام التي يمكن لمشاهدي القناة المؤقتة الجديدة متابعتها عدداً من إبداعاته المبكرة مثل "صراع في الوادي" "وصراع في الميناء" و"سيدة القطار"، بالإضافة إلى كلاسيكيات خالدة مثل "الأرض" و"الناصر صلاح الدين"، وفيلم "باب الحديد" الذي شارك في بطولته أيضاً، وفيلمي السيرة الذاتية "حدوتة مصرية" و"إسكندرية ليه"، والتراجيديا الموسيقية "عودة الابن الضال"، الفيلم الذي شهد الإطلالة السينمائية الوحيدة للمطربة ماجدة الرومي، و"اليوم السادس"، آخر أفلام المغنية الراحلة داليدا، وغيرها الكثير.

لا تفوتوا هذه الاحتفالية الخاصة بسينما يوسف شاهين مع قناة OSN الجديدة المؤقتة على القناة رقم 7، لتعيدوا اكتشاف الإرث الإبداعي الغني لموهبة سينمائية عربية استثنائية بكل معنى الكلمة. يذكر أن جميع الأفلام هي باللغة العربية مع ترجمة باللغة الانجليزية لبعض الافلام المختارة، ومتوفرة أيضاً للمشاهدة في أي وقت ومن أي مكان عبر OSN Play وOSN On Demand، ومتاحة لجميع مشتركي OSN ومشتركي باقة "الفرق" الجديدة التي أطلقتها الشبكة