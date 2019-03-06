كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صابرين بورشيد تحقق أول أمنية لها في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت الفنانة والمذيعة صابرين بورشيد، عبر خاصية "story" على موقع "إنستجرام"، بمقطع فيديو ، من كواليس أحدث أعمالها الدرامية "أنا عندي نص"، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل.

وظهرت "صابرين" في الفيديو برفقة الفنانة القديرة سعاد عبد الله ، وقالت: "ماما سعاد في شغلة بقولك ياها، وأول مرة أصرح عنها، في رأس السنة 2019 ، من ضمن قائمة أهدافي إللي وضعته، كان أن اشتغل عمل مع ماما سعاد"، مضيفة "الله عطاني صح مشاهدي قليلة يا عمري، هاد شرف لي ولو مشهد واتشرفت فيج"، لترد الفنانة "سعاد" عليها بالقول: "الله يحقق كل أحلامك يا حبيبتي يا أمي وأنا أكثر".