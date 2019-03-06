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كتب امير فتحي في الأربعاء 6 مارس 2019 01:31 مساءً -
وثقت الفنانة بونغيكايل سميلاين، لحظة تعرضها للضرب على يد رجل، يُرجح أنه صديقها، أثناء قيامها ببث حي عبر موقع ”إنستغرام“.
وكانت المغنية تتحدث إلى الجمهور عبر موقع ”إنستغرام“ من غرفتها، حين أتى صديقها وصفعها عدة مرات.
وأثارت الواقعة ردود فعل غاضبة ورافضة للموقف على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تحت هاشتاغ مناهض للعنف ضد المرأة.
وبحسب موقع ”بي بي سي“ عربية، عبر وزير الثقافة، ناثي مثيثاوا، عن شعوره ”بالفزع“، وطالب المغنية بإقامة دعوى اتهام،
وذكرت شقيقة المغنية لموقع ”ذا جوس“ المعني بأخبار الترفيه أن بايبس وودومو، البالغة من العمر 24 عامًا، ”تعرضت لصدمة نفسية، لكنها بخير وتحتاج لفترة من الراحة“.
كما أدانته الأحزاب السياسية المعارضة، حتى أن بعضهم أعلن نيته إبلاغ الشرطة للتحقيق في الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا بعد أن وثقت حادثة الاعتداء عليها.. المغنية تتعرض لصدمة نفسية ولن تصدقوا كيف دخل غرفة نومها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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