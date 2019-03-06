شاهدوا.. كيف كانت دانا جبر قبل عمليات التجميل ‎

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كتب امير فتحي في الأربعاء 6 مارس 2019 01:31 مساءً -
دانا جبر
تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي صوراً للممثلة السورية دانا جبر أشاروا فيها إلى عمليات التجميل التي خضعت لها، حيث نشروا صوراً قبل هذه العمليات وبعدها ولاحظ الكثير منهم عن التغير الكبير والواضح في شكلها.
ويأتي تداول هذه الصور لجبر رداً على تصريحها مؤخراً عن أن جمالها ظلمها حيث قالت أن جمالها ظلمها في بداية مسيرتها الفنية، لكن مع تقديمها أدواراً مختلفة ومتنوعة، ترسخت لدى المخرجين فكرة أنها صاحبة موهبة كبيرة، وأن الجمال عنصر مكمّل ولكنّه ليس الأمر الأساس بالنسبة إلى حياتها الفنية.
وقالت :”الجمال نعمة من ربّ العالمين، ولكنّه يتحوّل إلى نقمة إن تمّ الاعتماد عليه وحيداً بعيداً عن الموهبة”.
وكانت جبر قد شاركت في خمسة أعمال هذا الموسم هي “حركات بنات” و”أثر الفرشة” و”ورد أحمر” و”غفوة القلوب” و”عن الهوى والجوى”، بينما اعتذرت عن “الجوكر” و”الحرملك”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.