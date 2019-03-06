انت الان تتابع تفاصيل خبر اكتشاف أقدم آثار إسلامية في قطر تعود للعصر الساساني والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 6 مارس 2019 01:26 مساءً - أعلنت الدوحة، الثلاثاء، اكتشاف أقدم موقع أثري إسلامي في قطر، يقع بمنطقة "يوغبي" (غرب)، اكتشفته هيئة متاحف قطر (حكومية)، بالتعاون مع كلية لندن الجامعية بقطر (خاصة).

وفي بيان لها، ذكرت هيئة متاحف قطر أن باحثين أفادوا أن "نشأة الموقع، الذي يعد واحداً من أقدم المواقع الإسلامية في المنطقة، ترجع لنهاية العصر الساساني (538 –670 ميلادي)".

في حين تعود الآثار المعمارية التي ما يزال الموقع محتفظاً بها إلى العصر الأمويّ (661-750 ميلادي)، وفق البيان.

ومن بين الآثار التي عثر عليها الباحثون في الموقع "مواد خزفية ترجع للقرنين السابع والثامن الميلادي، وبقايا زجاج ومعادن وأوان حجرية وأدوات صيد ترجع لصدر العصر الإسلامي".

ويأتي هذا الكشف الأثري في إطار مشروع مشترك انطلق قبل 3 أعوام بين متاحف قطر وكلية لندن الجامعية، تحت عنوان "صحراء مزدحمة".

وأُسست "متاحف قطر" في 2005، وأشرفت على تطوير عدد من المتاحف، منها متحف الفن الإسلامي، والمتحف العربي للفن الحديث، بالإضافة إلى مركز الزوار الخاص بموقع "الزبارة" الأثري.