“ممثل الشخصيات” يتصدّر حساب أحمد حلمي على إنستجرام

متابعة بتجـــــــــــــرد: شارك الممثل المصري أحمد حلمي الجمهور بتعريف “ممثل الشخصيات” عبر خاصية “إنستا ستوري” على موقع “إنستجرام”.

وجاء في التعريف التالي: “ممثل الشخصية هو الممثل الذي يكافح ليخلق شخصية تمزج بين ذاته وبين الصورة المكتوبة، ويستطيع ممثلو الشخصيات أن ينقوا نفوسهم، ويلبسوها ذواتًا جديدة تمامًا، طبيعة ولها جذور في الواقع”.

وأشار التعريف إلى أنه وبالرغم من معرفة المتفرج بالممثل، فإنه سرعان ما يستجيب للشخصية التي يجسدها الأخير، متناسيًا لبرهة، الممثل نفسه: “أنت لا تعود تفكر بـ لورنس أو ليفيه بل ترى “آرتشي”.

تجدر الإشارة إلى أن أحمد حلمي يطلّ أسبوعيًا على الجمهور في برنامج “Arabs Got Talent” بموسمه السادس على MBC4 و”MBC مصر” و”MBC العراق”.