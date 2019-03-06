تقرير تشريح جثة جاكسون صادم.. فهل تعرّض للاعتداء الجنسي؟

متابعة بتجــــــــــــرد: أصدر طبيب مغني البوب الراحل مايكل جاكسون، والذي يدعى كونراد موراي، كتاباًجديداً يحمل عنوان “تفاصيل قاتمة عارية من حياة ملك البوب”، كاشفاً أن جاكسون أخبره بنفسه أنه كان ضحية اعتداء جنسي من دون أن يطلعه على هوية الشخص الذي اعتدى عليه.

وأوضح موراي في الكتاب أنّ جاكسون تناول جرعة الدواء التي قتلته بنفسه، حيث انتظر مغادرته للغرفة وحقن نفسه بالدواء أسفل ركبته، مشيراً لوجود جروح وندوب على جسده بسبب محاولات إحيائه من قبل المسعفين بعد أن وُجد فاقداً للوعي في منزله.

بحسب كتاب موراي، أكد تقرير تشريح الجثة أن جاكسون كان يعاني من البهاق الجلدي قائلاً: “لذا، فإنّ بعض مناطق الجلد تبدو فاتحة والأخرى قاتمة”.