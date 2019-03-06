بالفيديو .. من أجل "هوجان" محمد إمام يخضع لتدريبات شاقة وعنيفة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - نشرت شركة سينرجي للإنتاج الفني، مقطع فيديو للنجم محمد إمام من استعداداته البدنية والتدريبات العنيفة التى خضع لها، لتجسيد شخصية "هوجان" في المسلسل الذي يحمل نفس الاسم.

وظهر "إمام" داخل صالة الجيم، ويقوم بالتدريب على لعبة الملاكمة مع مدرب خاص.

ومن المقرر عرض المسلسل فى رمضان القادم

مسلسل "هوجان" من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.