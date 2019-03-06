شاهد نانسي عجرم تُغازل "لبنان" على طريقة وديع الصافي

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي صورة لطبيعة بلدها الأم "لبنان" عند وقت المغيب. وغازلت نانسي بلد الأرز مستعينةً بكلمات أغنية الفنان الكبير الراحل وديع الصافي فكتبت: "لبنان يا قطعة سماااا" وأرفقت تعليقها بهاشتاغ اسم (وديع الصافي). على صعيد آخر، تعيش نانسي عجرم في الفترة الراهنة نجاح عملها المصوّر الجديد لأغنية "الحب زي الوتر" الذي طرحته بالتزامن مع عيد الحبّ وحقق نسب مشاهدة مرتفعة عبر موقع "يوتيوب".

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