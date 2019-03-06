بالفيديو .. حقيقة إنفصال أحمد فلوكس وهنا شيحة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أنتشرت الايام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى شائعة إنفصال النجمان أحمد فلوكس وهنا شيحة بالرغم من أنه لم يمضى شهور قليلة على زواجهما، ونقلت هذا الخبر أيضا مجموعة من المواقع الإخبارية والفنية .

وقد نفى أحمد شيحة والد هنا، خبر الانفصال تماما، وأكد أنه شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن أحمد وهنا يعيشان حياة زوجية سعيدة.

ونشرت الفنانة بشرى فيديو أثناء توجهها لمنزل فلوكس وهنا ، وقالت أنها تتوجه للنجمين فى المنزل لمعرفة مدى صحة هذه الأنباء

ونشرت صورة سيلفى مع هنا وفلوكس، على موقع الرسائل القصيرة والصور "انستجرام وكتبت:"هنا واحمد بخير والحمد لله بس هنا عيانة و عندها دور برد جامد و حساسية شديدة ...وانا سعيدة أن الخبر طلع فشنك".