شاهد .. عمرو دياب ودينا الشربيني يتدربان في نفس الجيم

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - نشرت النجمة دينا الشربيني، الزوجة الثالثة للمطرب العالمى عمرو دياب، صورة على موقع التواصل الاجتماعى، إنستقرام أثناء تواجدها بداخل الجيم. وكتبت دينا على الصورة : "تمارين رياضية صباحية قبل التصوير". وقد نشرعمرو دياب صور لة في نفس صالة الجيم، التي تواجدت بها دينا بل أيضا نفس الآلات، التي تتمرن عليها حيث تفاعل الجمهور مع الصور.

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