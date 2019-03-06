كيت وميغان تجتمعان بعد غياب

أقامت الملكة البريطانية إليزابيث حفلاً رسميًا في قصر بكنجهام يوم الثلاثاء احتفالاً بالذكرى الخمسين لتنصيب ابنها الأكبر تشارلز أميرا لويلز.

وحضر أفراد بارزون من الأسرة الملكية، بينهم الأميران وليام وهاري ابنا تشارلز وزوجتاهما كيت ميدلتون وميغان ماركل، الحفل الذي قال القصر الملكي إنه تكريم لما قدمه الأمير تشارلز من خدمات لويلز طيلة خمسين عامًا.

وأتى لقاء ماركل وميدلتون في نفس الحفل وسط العديد من الاشاعات التي تتحدث عن تدهور العلاقة بينهما خاصة ان آخر ظهور علني لهما في عيد الميلاد 25 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وصار تشارلز أميرا لويلز، وهو لقب يشغله تقليديًا ولي عهد التاج البريطاني، في تموز/يوليو عام 1958 وكان عمره آنذاك تسع سنوات. وتولى رسميًا مهام منصبه في حفل أذاعه التلفزيون بقلعة كارنارفون في تموز/يوليو عام 1969.